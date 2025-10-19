Права граждан и аферы с землёй в прицеле прокуратуры Хабаровского края

В Хабаровском крае прокуратура подвела итоги надзора за девять месяцев 2025 года. За это время выявлено более 34 тысяч нарушений закона, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Почти половина из них касалась прав и свобод граждан — трудовые права, включая оплату труда, и жилищные вопросы.
Более 9,5 тысячи нарушений выявлено в экономической сфере — закупки, бюджетные процедуры, а почти две тысячи касались экологии и природопользования. Прокуроры внесли 8,5 тысячи представлений, почти 3 тысячи протестов привели к отмене или изменению незаконных актов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены тысячи людей.
Среди резонансных дел — попытка мошенничества с землёй. Две жительницы Хабаровска подделали документы о строительстве домов и технические планы, чтобы оформить 13 участков без торгов. Если бы схема удалась, муниципальный бюджет потерял бы более 20 миллионов рублей, но аферу пресекли правоохранители.
Итоги показывают, что надзор прокуратуры работает масштабно: защита прав граждан, контроль за экономикой и борьба с мошенничеством остаются в приоритете.