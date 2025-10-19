Ричмонд
В Новосибирске выставлены на продажу золотые монеты с портретом Дональда Трампа

Необычное объявление о реализации коллекционных предметов, посвященных сорок пятому президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, привлекло внимание в Новосибирске.

Источник: Авито

Продавец предлагает к приобретению набор, включающий две памятные медали, покрытые слоем золота 999-й пробы, а также кружку из фарфора с нанесенным золотым изображением американского политика, сообщает Сиб.фм.

Согласно заявленной информации, каждая медаль обладает уникальным номером и сопровождается сертификатом, подтверждающим её подлинность, и упакована в велюровый футляр. Хозяин утверждает, что данный комплект был произведен лимитированным тиражом и не предназначался для широкой реализации в торговых сетях.

Более того, продавец заявляет, что данные изделия были доставлены в Россию по дипломатическим каналам в 2017 году и представляют собой «презент от 45-го президента Соединенных Штатов». В объявлении подчеркивается, что подобные вещи являются редкими экземплярами для коллекционирования и потенциально могут увеличиться в стоимости с течением времени.

