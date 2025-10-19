В Госдуме предложили ввести штрафы для водителей за прием некоторых лекарств

— Мы предлагаем маркировать такие лекарства словами на упаковке «противопоказано при вождении» для того, чтобы человек понял, что препарат уже есть в перечне, его нельзя принимать, если надо ехать куда-то за рулем, — цитирует депутата РИА Новости.