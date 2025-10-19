В Госдуме предложили ввести штрафы для водителей за прием некоторых лекарств

В РФ может появиться официальный список лекарств, которые запрещается принимать водителям. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.
Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. Инициативу предлагается распространить на препараты, которые снижают концентрацию внимания. Например, снотворные и седативные средства. Нарушителям может грозить штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Для выписки штрафа водителю должна быть установлена совокупность клинических признаков опьянения, которые появились вследствие приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию.
— Мы предлагаем маркировать такие лекарства словами на упаковке «противопоказано при вождении» для того, чтобы человек понял, что препарат уже есть в перечне, его нельзя принимать, если надо ехать куда-то за рулем, — цитирует депутата РИА Новости.
Верховный суд разрешил конфисковать машины у сожителей злостных нарушителей ПДД, если автомобиль находится у них в общем пользовании. Еще суд счел допустимым лишать авто пьяных водителей, вне зависимости от их материального положения. Когда машину могут конфисковать и можно ли ее вернуть, разбиралась «Вечерняя Москва».