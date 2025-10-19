Умер Сэм Риверс, бас-гитарист американской рок-группы Limp Bizkit

Известная американская рок-группа Limp Bizkit потеряла талантливого бас-гитариста. Музыкант Сэм Риверс скончался в возрасте 48 лет. Об этом оповестили в пресс-службе Limp Bizkit.
Коллектив охарактеризовал бас-гитариста как «олицетворение магии». Члены рок-группы назвали Сэма Риверса «своим сердцем», выразив глубокую скорбь. Музыкант ушел из жизни 18 октября.
«Мы потеряли нашего брата, нашего товарища по группе, наше сердце. Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом, он олицетворял собой магию», — поделилась группа.
В четверг, 16 октября, умер гитарист Пол Дэниел «Эйс» Фрейли. Музыкант не смог оправиться после полученных травм. Он упал в своей студии для звукозаписи. Результатом стало кровоизлияние в мозг.