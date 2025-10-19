Ричмонд
Умер бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс

Умер бас-гитарист американской группы Limp Bizkit Сэм Риверс, ему было 48 лет. Об этом сообщили в субботу, 18 октября, в аккаунтах коллектива в соцсетях.

— Сегодня мы потеряли нашего брата, нашего товарища по группе. Наш пульс. Сэм Риверс был не просто нашим басистом — он был настоящим волшебством. Пульс в каждой песне, спокойствие в хаосе, душа в звучании, — сказано в обращении к поклонникам группы.

Риверс являлся одним из создателей Limp Bizkit, которая начала свой путь в мире тяжелой музыки в 1995 году.

В короткие сроки музыкальный коллектив, чей пик славы пришелся на конец 90-х — начало 2000-х годов, обрел мировую популярность и определил каноны звучания последователей из числа ню-металл групп.

Причины смерти Риверса не названы, однако известно о проблемах с почками, наблюдавшихся у музыканта несколько лет назад.