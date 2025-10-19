Назван средний размер страховой пенсии в России

Средний размер страховой пенсии в России в настоящее время составляет чуть более 24 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Эксперт также пояснил, что после завершения переходного периода пенсионной реформы право на получение страховой пенсии будут иметь женщины в возрасте 60 лет и мужчины в возрасте 65 лет.
Для назначения выплаты необходимо будет соответствовать двум ключевым требованиям: наличие не менее 15 лет трудового стажа и накопление 30 пенсионных баллов.
