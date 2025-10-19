В аэропортах Оренбурга и Уфы ввели ограничения на полеты

Временные ограничения ввели в аэропортах Оренбурга и Уфы. Они действуют с 4:00 по Москве. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Кроме того, ограничения на полеты наложили еще в двух воздушных гаванях. Так, аэропорт Саратова не работает на прием и выпуск самолетов с 23:50 18 октября. Усиленные меры безопасности действуют также в воздушной гавани Самары.
«Аэропорты ОРЕНБУРГ и УФА — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в уведомлении.
Вечером 18 октября над регионами России сбили 20 украинских БПЛА. Наибольшее число — семь дронов — сбито над Курской областью. Еще по четыре беспилотника уничтожены над Ростовским и Брянским регионами. Атака также отражена в Белгородской области.