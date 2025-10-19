В Уфе ограничили приём и выпуск самолётов

Ранее Life.ru писал, что вместе с этим план «Ковёр» ввели в аэропорту Оренбурга из-за угрозы беспилотных атак. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Солнцев. За ночь под ограничения попали ещё несколько воздушных гаваней — в Самаре, Калуге, Волгограде и Саратове.