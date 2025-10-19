Россия и Украина обменяются посылками для пленных

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия и Украина на взаимной основе обменяются посылками для пленных, РФ уже собирает посылки с письмами от семей российских военнопленных, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«По поводу посылок, у нас есть договоренность с украинским омбудсменом (Дмитрием Лубинцом — ред.), что мы на взаимной основе будем передавать посылки российским ребятам и украинским военнопленным. Сейчас мы собираем письма от родных, которые будут вложены в посылки», — сказала она.
