Россия и Украина обменяются посылками для пленных

«По поводу посылок, у нас есть договоренность с украинским омбудсменом (Дмитрием Лубинцом — ред.), что мы на взаимной основе будем передавать посылки российским ребятам и украинским военнопленным. Сейчас мы собираем письма от родных, которые будут вложены в посылки», — сказала она.