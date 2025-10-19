Большинство жителей Германии выступили против выплат украинским беженцам

15 октября сообщалось, что власти Латвии планируют сократить финансовую помощь, которая на данный момент предоставляется украинским беженцам. В следующем году финансирование уменьшится на 25 миллионов евро (2,3 миллиарда рублей) — до 40 миллионов евро (3,7 миллиарда рублей).