Большинство жителей Германии выступили против выплат украинским беженцам

Около 70 процентов граждан ФРГ, которые участвовали в опросе социологического института INSA, высказались против выплат гражданских пособий беженцам с Украины. Об этом сообщило издание Bild.
Так, 17 процентов респондентов считают, что украинские беженцы должны продолжать получать пособия. А 66 процентов опрошенных выступили против сохранения таких выплат.
Также, 62 процента респондентов заявили, что пригодные к военной службе украинцы должны вернуться на родину. Это мнение не разделяют 18 процентов опрошенных немцев.
Опрос проводился с 16 по 17 октября, в нем участвовали 1003 человека, передает ТАСС.
15 октября сообщалось, что власти Латвии планируют сократить финансовую помощь, которая на данный момент предоставляется украинским беженцам. В следующем году финансирование уменьшится на 25 миллионов евро (2,3 миллиарда рублей) — до 40 миллионов евро (3,7 миллиарда рублей).
Днем ранее глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что у страны больше нет возможности принимать мигрантов с Украины.