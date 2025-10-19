Москалькова: Россия и Украина обменяются посылками и письмами для военнопленных

Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок для военнопленных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в настоящий момент российская сторона уже начала сбор посылок с письмами от семей пленных военнослужащих.
