Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова: Россия и Украина обменяются посылками и письмами для военнопленных

Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок для военнопленных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в настоящий момент российская сторона уже начала сбор посылок с письмами от семей пленных военнослужащих.

Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок для военнопленных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в настоящий момент российская сторона уже начала сбор посылок с письмами от семей пленных военнослужащих.

Читать далее.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше