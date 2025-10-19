Ричмонд
Основатель и бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс умер в 48 лет

Основатель и бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс скончался 18 октября в возрасте 48 лет. Группа подтвердила эту новость, назвав его «пульсом каждой песни» и «уникальным человеком».

Источник: Life.ru

«Сегодня мы потеряли нашего брата, нашего товарища по группе, наше сердце. Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом, он олицетворял собой магию», — сообщает коллектив в соцсетях.

Рок-группа Limp Bizkit возникла в 1994 году во Флориде. Коллектив трижды номинировался на премию Grammy и продал свыше 40 миллионов копий своих альбомов по всему миру. Сэм Риверс не вы ступал с группой с 2017 года из-за проблем со здоровьем. В 2019 году Сэм вернулся к выступлениям.

Ранее Life.ru сообщал о смерти тренера чемпионов UFC и Bellator Дюка Руфуса. Он воспитал таких чемпионов, как Тайрон Вудли, Энтони Петтис, Серхио Петтис и Бен Аскрен.

Главные события в мире литературы, музыки и искусства — в разделе «Культура» на Life.ru.