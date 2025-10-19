Основатель и бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс умер в 48 лет

Рок-группа Limp Bizkit возникла в 1994 году во Флориде. Коллектив трижды номинировался на премию Grammy и продал свыше 40 миллионов копий своих альбомов по всему миру. Сэм Риверс не вы ступал с группой с 2017 года из-за проблем со здоровьем. В 2019 году Сэм вернулся к выступлениям.