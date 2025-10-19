Рейсы из Перми в Сочи и Баку задерживаются на несколько часов. Скрин

В аэропорту Перми «Большое Савино» 19 октября зафиксированы массовые задержки рейсов. Некоторые вылеты перенесены на несколько часов, включая рейсы в Сочи и Баку. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Читать далее.
В аэропорту Перми «Большое Савино» 19 октября зафиксированы массовые задержки рейсов. Некоторые вылеты перенесены на несколько часов, включая рейсы в Сочи и Баку. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
В аэропорту Перми «Большое Савино» 19 октября зафиксированы массовые задержки рейсов. Некоторые вылеты перенесены на несколько часов, включая рейсы в Сочи и Баку. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Читать далее.