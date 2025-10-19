Свердловскую область накроет мощная магнитная буря

На территории всей Свердловской области с 19 октября начнется сильная магнитная буря. Геомагнитные волнения продолжатся почти всю следующую неделю. Об этом сообщают эксперты на платформе Time-In.ru.
Читать далее.
На территории всей Свердловской области с 19 октября начнется сильная магнитная буря. Геомагнитные волнения продолжатся почти всю следующую неделю. Об этом сообщают эксперты на платформе Time-In.ru.
На территории всей Свердловской области с 19 октября начнется сильная магнитная буря. Геомагнитные волнения продолжатся почти всю следующую неделю. Об этом сообщают эксперты на платформе Time-In.ru.
Читать далее.