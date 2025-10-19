Умер бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс

Сэм Риверс, являвшийся кузеном барабанщика Джона Отто, известен своей виртуозной техникой и экспериментальным подходом к игре на бас-гитаре. Он использовал инструменты серий Ibanez и Warwick, а в 2000 году был признан «басистом года» на премии Gibson Awards. На его творчество повлиял басист Pearl Jam Джеф Амент.