Умер бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс

Бас-гитарист американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс скончался на 49-м году жизни. О смерти музыканта сообщили участники коллектива, выразив глубокие соболезнования его семье и фанатам.
Музыканты отметили, что Риверс был не просто участником группы, а её сердцем и источником вдохновения. Его вклад в звучание Limp Bizkit, ставшее визитной карточкой коллектива, оказал значительное влияние на развитие ню-метала в конце 1990-х и начале 2000-х годов.
Сэм Риверс, являвшийся кузеном барабанщика Джона Отто, известен своей виртуозной техникой и экспериментальным подходом к игре на бас-гитаре. Он использовал инструменты серий Ibanez и Warwick, а в 2000 году был признан «басистом года» на премии Gibson Awards. На его творчество повлиял басист Pearl Jam Джеф Амент.
