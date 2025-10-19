Ричмонд
Умер бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс

Сэм Риверс скончался на 49-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Бас-гитарист американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс скончался на 49-м году жизни. О смерти музыканта сообщили участники коллектива, выразив глубокие соболезнования его семье и фанатам.

Музыканты отметили, что Риверс был не просто участником группы, а её сердцем и источником вдохновения. Его вклад в звучание Limp Bizkit, ставшее визитной карточкой коллектива, оказал значительное влияние на развитие ню-метала в конце 1990-х и начале 2000-х годов.

Сэм Риверс, являвшийся кузеном барабанщика Джона Отто, известен своей виртуозной техникой и экспериментальным подходом к игре на бас-гитаре. Он использовал инструменты серий Ibanez и Warwick, а в 2000 году был признан «басистом года» на премии Gibson Awards. На его творчество повлиял басист Pearl Jam Джеф Амент.

Ранее на 75-м году жизни скончался один из основателей, гитарист американской рок-группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли.