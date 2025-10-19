В Госдуме предложили дать работающим отцам пять дополнительных выходных

«В целях поддержки семьи и ответственного отцовства предлагаю дополнить Трудовой кодекс РФ нормой, предоставляющей работающим отцам, усыновителям и опекунам детей в возрасте до 14 лет (до 18 лет для детей-инвалидов) право на пять ежегодных дополнительных оплачиваемых выходных дней. Указанные дни могут быть использованы для решения вопросов, связанных с воспитанием детей (посещение врачей, учебных и воспитательных мероприятий и т.п.)», — сказано в документе.