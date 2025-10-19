В Новосибирске жители Ипподромской улицы пожаловались на жуткий запах

По словам горожан, дышать на улице стало практически невозможно, а в квартирах приходится держать окна плотно закрытыми, несмотря на духоту.
Запах, описываемый как смесь гнили, химических отходов и тухлой рыбы, появился внезапно и быстро распространился по всей Ипподромской улице и прилегающим дворам. Многие жители жалуются на головные боли, тошноту и общее ухудшение самочувствия.
Жители Ипподромской улицы, между тем, выражают крайнюю обеспокоенность сложившейся ситуацией и требуют от властей немедленных мер по устранению экологической угрозы. Они опасаются за свое здоровье и здоровье своих детей, и настаивают на проведении тщательного расследования инцидента и привлечении виновных к ответственности.