В Хабаровске гоняют снег и тестируют канатки «Хехцира»

Предсезонные работы идут полным ходом, трассы и подъемники тестируют перед открытием.

Источник: Freepik

В Хабаровске на территории горнолыжного комплекса «Хехцир» активно ведутся предсезонные работы, — сообщает телеграм-канал Мэрия Хабаровска.

В первую очередь специалисты тестируют систему оснежения склонов и канатную дорогу. По словам директора центра отдыха и туризма ГЛК Сергея Гришина, обследование оборудования проводится ежегодно. После завершения проверок пригласят аккредитованных специалистов для выдачи заключения о готовности дороги к безопасной эксплуатации, и органы Ростехнадзора будут уведомлены.

Официальное открытие комплекса, ориентировочно запланированное на 1 декабря, во многом зависит от погодных условий. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что муниципалитет вместе с федеральным центром уделяет особое внимание развитию инфраструктуры ГЛК. Помимо государственной финансовой поддержки, привлекаются инвесторы, в том числе иностранные, для модернизации и расширения комплекса.