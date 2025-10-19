В Хабаровске гоняют снег и тестируют канатки «Хехцира»

В первую очередь специалисты тестируют систему оснежения склонов и канатную дорогу. По словам директора центра отдыха и туризма ГЛК Сергея Гришина, обследование оборудования проводится ежегодно. После завершения проверок пригласят аккредитованных специалистов для выдачи заключения о готовности дороги к безопасной эксплуатации, и органы Ростехнадзора будут уведомлены.