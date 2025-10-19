Портрет адмирала Кузнецова появился на здании военного училища Владивостока

Во Владивостоке на фасаде здания Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова открыли масштабный портрет Героя Советского Союза адмирала Николая Кузнецова.
Монументальное изображение флотоводца, встречающее теперь курсантов, создал приморский художник Василий Шершон в рамках проекта «Муралы Победы».
Работа над муралом продолжалась на протяжении целого месяца.
Его уникальность в классической технике исполнения: художник не использовал аэрозольных баллонов или трафаретов, создав всё изображение вручную — кистями, валиками и фасадной краской.