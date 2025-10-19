Украинский президент Владимир Зеленский вернулся домой без ощутимых результатов после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом написало итальянское издание L'Antidiplomatico.
— Зеленский оказался в ситуации безнадеги: никаких ракет Tomahawk, другие системы вооружения тоже не дали, и вглубь РФ бить не разрешили, — говорится в статье.
Попытка главы Украины обменять дроны на ракеты США тоже провалилась.
— В итоге единственное, что Зеленский получил от Трампа — это похлопывание по плечу, комплимент костюму и выражение сочувствия, — отметил автор публикации, передает РИА Новости.
После встречи с Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому не позволили остаться в Белом доме для общения с прессой. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он отметил, что нелепость произошедшей ситуации отразилась на поведении украинского лидера во время общения с журналистами: он едва подбирал слова, отвечая на их вопросы.
Вопрос Дональда Трампа о тоннеле через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску, оказался унизительным для Владимира Зеленского. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.