L'Antidiplomatico: Зеленский попал в безнадежную ситуацию после визита в Штаты

После встречи с Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому не позволили остаться в Белом доме для общения с прессой. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он отметил, что нелепость произошедшей ситуации отразилась на поведении украинского лидера во время общения с журналистами: он едва подбирал слова, отвечая на их вопросы.