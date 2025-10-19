Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

L'Antidiplomatico: Зеленский попал в безнадежную ситуацию после визита в Штаты

Украинский президент Владимир Зеленский вернулся домой без ощутимых результатов после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом написало итальянское издание L'Antidiplomatico.

Украинский президент Владимир Зеленский вернулся домой без ощутимых результатов после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом написало итальянское издание L'Antidiplomatico.

— Зеленский оказался в ситуации безнадеги: никаких ракет Tomahawk, другие системы вооружения тоже не дали, и вглубь РФ бить не разрешили, — говорится в статье.

Попытка главы Украины обменять дроны на ракеты США тоже провалилась.

— В итоге единственное, что Зеленский получил от Трампа — это похлопывание по плечу, комплимент костюму и выражение сочувствия, — отметил автор публикации, передает РИА Новости.

После встречи с Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому не позволили остаться в Белом доме для общения с прессой. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он отметил, что нелепость произошедшей ситуации отразилась на поведении украинского лидера во время общения с журналистами: он едва подбирал слова, отвечая на их вопросы.

Вопрос Дональда Трампа о тоннеле через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску, оказался унизительным для Владимира Зеленского. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше