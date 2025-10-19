В России разработали наноэмульсию для повышения нефтедобычи

Ученый отметил, что новая технология позволит увеличить нефтеотдачу на 14 п. п. по сравнению с существующими технологиями извлечения нефти с помощью воды. Современные показатели на сибирских месторождениях составляют 45−60%. Также Ваганов подчеркнул, что сама технология не требует затрат, вода и нефть может использоваться с тех же месторождений, где идет добыча, а эмульгаторы широко применяются в отрасли. Изготавливать такие наноэмульсии можно прямо на месторождении. Единственным ограничением, по словам исследователя, является недостаточная мощность установок по изготовлению эмульсии, но он подчеркнул, что «через год-два эта проблема будет решена».