Стало известно, как экс-президент Франции Саркози будет отбывать срок: где он проведет пять лет

Экс-президент Франции Николя Саркози следующие пять лет пробудет в тюрьме по делу о соучастии в преступной группе по финансированию его предвыборной компании со стороны Ливии. Политик проведет срок в одиночной камере, сообщает телеканал BFMTV.
Уточняется, что Николя Саркози будет содержаться в тюрьме в Париже. Она имеет отделение, где отбывают срок заключенные, нуждающиеся в особых мерах безопасности.
Бывшего главу государства поместят в изолятор 21 октября. Одиночная комната понадобилась из-за широкой известности и возраста, говорится в статье.
Супермодель Карла Бруни также может лишиться свободы. Жена Николя Саркози рискует отправиться в тюрьму на 20 лет. Она связана с делом мужа. Материалы уже передали в суд.