Трамп показал видео уничтожения ВС США подводной лодки наркокартеля

По оценке Трампа, попадание наркотиков с уничтоженной подлодки на территорию США могло бы привести к гибели не менее 25 тысяч американцев. Разведка подтвердила, что судно в основном было загружено фентанилом и другими наркотическими веществами в огромном количестве.