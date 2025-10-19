Трамп показал видео уничтожения ВС США подводной лодки наркокартеля

Американские военные ликвидировали крупную подводную лодку, перевозившую наркотики, которая двигалась в сторону Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.
«Для меня было честью уничтожить большую подводную лодку, используемую для перевозки наркотиков, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов. Разведка США подтвердила, что на судне находился фентанил и другие нелегальные вещества», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Среди четырех находившихся на борту двое погибли, добавил он. Выживших передадут властям их стран — Эквадора и Колумбии. При этом американский глава подчеркнул безусловную безопасность американских военнослужащих. Он также объявил о непримиримой позиции США в отношении наркотеррористов.
По оценке Трампа, попадание наркотиков с уничтоженной подлодки на территорию США могло бы привести к гибели не менее 25 тысяч американцев. Разведка подтвердила, что судно в основном было загружено фентанилом и другими наркотическими веществами в огромном количестве.
Ранее в южной части Карибского моря, по информации госсекретаря Марко Рубио, была проведена операция ВМС США, в ходе которой 2 сентября были уничтожены 11 членов венесуэльского наркокартеля, о чем ранее сообщил американский лидер.
Тогда Трамп обвинил преступную группировку, которая, по его словам, действует под руководством Николаса Мадуро, в массовых убийствах, наркоторговле, торговле людьми и террористической деятельности на территории США и других западных государств.
Тогда же Мадуро подписал указ о предоставлении себе расширенных полномочий в области безопасности для случаев военного вторжения, предварительно представив новый оборонный план «Независимость 200: активное сопротивление и неустанное наступление».
По решению администрации США, размер награды за информацию, способную привести к аресту Николаса Мадуро, достигает 50 миллионов долларов. Такое решение было принято после того, как Минюст США в марте 2020 года предъявил венесуэльскому лидеру и другим чиновникам обвинения в наркотерроризме.
При этом накануне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные поразили наркотраффикерское судно у берегов Венесуэлы в международных водах.