Омичей предупредили о новых перебоях в телевидении и радио из-за «солнечной интерференции»

20 октября с 01:00 до 17:00 возможны перебои в Омске: могут пропасть такие каналы, как «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Матч ТВ», «Пятый канал», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», «РЕН ТВ», «Спас», «СТС» и другие. Также может временно прерываться радиосигнал.