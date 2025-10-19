Омичей предупредили о новых перебоях в телевидении и радио из-за «солнечной интерференции»

Жителей Омской области вновь предупреждают о временных перебоях в телевизионном и радиовещании из-за так называемой солнечной интерференции — природного явления, при котором солнечное излучение нарушает спутниковый сигнал.
Согласно информации от региональных операторов связи, сбои ожидаются с 20 по 26 октября и будут кратковременными — обычно от нескольких секунд до нескольких минут в сутки.
20 октября с 01:00 до 17:00 возможны перебои в Омске: могут пропасть такие каналы, как «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Матч ТВ», «Пятый канал», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», «РЕН ТВ», «Спас», «СТС» и другие. Также может временно прерываться радиосигнал.
20 октября, аналогичные сбои затронут жителей Тары и Черлака. 22 октября без стабильного сигнала могут остаться жители Называевска, 23 октября с 10:00 до 13:00 — Исилькуля,
а с 21 по 23 октября перебои возможны в Седельниково.
Специалисты подчеркивают: явление носит естественный характер и не связано с техническими неисправностями. В такие дни спутник, Земля и Солнце выстраиваются почти в одну линию, и солнечное излучение «забивает» слабый сигнал со спутника.
Власти рекомендуют жителям не беспокоиться и просто подождать — вещание восстанавливается автоматически через несколько минут. Ранее мы писали, что электрооборудование стало причиной более чем 600 пожаров в Омской области.