Бастрыкин поздравил сотрудников СК России с Днём криминалиста

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил ветеранов органов следствия и сотрудников СК РФ с Днём криминалистической службы.
«Уважаемые коллеги, ветераны следствия и обучающиеся образовательных организаций Следственного комитета России! Поздравляю вас с Днём образования службы криминалистики!» — написал глава ведомства на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Бастрыкин отметил их преданность делу и значимый вклад в выполнение задач СК РФ. Особое внимание он обратил на работу криминалистов в зоне проведения спецоперации. Кроме того, глава СК указал на успешное раскрытие преступлений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Бастрыкин добавил, что сотрудники Следственного комитета быстро адаптируютсяк новым технологиям, продолжая придерживаться принципов объективности и сохраняя приверженность профессиональной этике.
Напомним, в январе Александр Бастрыкин заявил журналистам, что СК РФ планирует использовать искусственный интеллект и биометрическую идентификацию в ходе розыска лиц, которые скрываются от правосудия. Глава ведомства отметил, что цифровая криминалистика продолжает развиваться.