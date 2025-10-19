Бастрыкин поздравил сотрудников СК России с Днём криминалиста

Бастрыкин отметил их преданность делу и значимый вклад в выполнение задач СК РФ. Особое внимание он обратил на работу криминалистов в зоне проведения спецоперации. Кроме того, глава СК указал на успешное раскрытие преступлений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.