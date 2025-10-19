Дандыкин: под Купянском уничтожен пункт, откуда ВСУ запускали дроны по РФ

Под Купянском российские военный уничтожили пункт управления беспилотниками, откуда ВСУ запускали дроны по нашим военным и вглубь РФ. Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, уже в ближайшее время этот город будет освобожден.