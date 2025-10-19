Дандыкин: под Купянском уничтожен пункт, откуда ВСУ запускали дроны по РФ

Под Купянском российские военный уничтожили пункт управления беспилотниками, откуда ВСУ запускали дроны по нашим военным и вглубь РФ. Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, уже в ближайшее время этот город будет освобожден.
«В пункте временной дислокации ВСУ под Купянском, который уничтожили российские военные, размещались операторы дронов, которые запускали беспилотники по нашим военным. В районе Купянска продолжаются бои, наши успешно продвигаются, все идет к освобождению этого города», — рассказал военный эксперт.
Дандыкин подчеркнул, что операторы беспилотников сейчас является главной опасностью на передовой и одной из приоритетных целей.
«Дроны — это сейчас главная угроза. Пункты, где размещают операторов беспилотников ВСУ, тщательно отслеживаются и уничтожаются», — уточнил он.
Ранее в Сети появились кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ под Купянском в Харьковской области. Сообщается, что для поражения пункта дислокации украинских военнослужащих, который был выявлен между Купянском и поселком Купянск-Узловой, были применены управляемые осколочно-фугасно-зажигательные бомбы.