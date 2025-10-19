Ричмонд
Перелёты из Новосибирска могут стать выгоднее на фоне подорожания билетов на поезда

Очередное подорожание билетов на поезда ожидает жителей Новосибирска с 1 декабря 2025 года. Тарифы вырастут в среднем на 11,4%.

Источник: Сиб.фм

При этом летом цены на билеты уже повысились на 20−27% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Атас.инфо».

На фоне роста стоимости железнодорожных перевозок все более привлекательными выглядят авиаперелеты. К примеру, билет из Новосибирска в Москву в плацкарте обойдется в 7−8 тысяч рублей, а поездка займет свыше двух суток. В то же время перелёт по этому маршруту стоит сопоставимо — от 8 тысяч рублей на рейсах одного из лоукостеров. Однако время в пути составляет всего 4 часа.

РЖД использует динамическое ценообразование тарифов, зависящее от сезона и спроса. Подорожание, в том числе, объясняют необходимостью обновления составов и инфраструктуры. Но на практике пассажиры зачастую жалуются на низкий уровень сервиса.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцы стали чаще выбирать Китай для поездок после введения безвиза.