Перелёты из Новосибирска могут стать выгоднее на фоне подорожания билетов на поезда

На фоне роста стоимости железнодорожных перевозок все более привлекательными выглядят авиаперелеты. К примеру, билет из Новосибирска в Москву в плацкарте обойдется в 7−8 тысяч рублей, а поездка займет свыше двух суток. В то же время перелёт по этому маршруту стоит сопоставимо — от 8 тысяч рублей на рейсах одного из лоукостеров. Однако время в пути составляет всего 4 часа.