Организации слаженно доставили материалы для капремонта Нельканской школы

AmurMedia, 19 октября. Поставка всех требуемых материалов для окончательного завершения капитального ремонта Нельканской школы завершилась 10 октября 2025 года. Последняя в этом году партия груза была доставлена в село Нелькан водителями Сергеем и Александром Сажиными, которые на своих автомобилях преодолели сложный путь по дороге Аян — Нелькан через Джугджурский хребет, сообщает глава Аяно-Майского муниципального района Сергей Альбертовский в Telegram-канале (18+).