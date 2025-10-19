Ричмонд
Организации слаженно доставили материалы для капремонта Нельканской школы

Водители успешно на своих автомобилях преодолели сложный путь по дороге от Аяна до Нелькана.

Источник: Соцсети

AmurMedia, 19 октября. Поставка всех требуемых материалов для окончательного завершения капитального ремонта Нельканской школы завершилась 10 октября 2025 года. Последняя в этом году партия груза была доставлена в село Нелькан водителями Сергеем и Александром Сажиными, которые на своих автомобилях преодолели сложный путь по дороге Аян — Нелькан через Джугджурский хребет, сообщает глава Аяно-Майского муниципального района Сергей Альбертовский в Telegram-канале (18+).

«Успешная доставка грузов стала возможной благодаря слаженной деятельности ряда организаций», — сообщил глава района.

Индивидуальный предприниматель Тыщенко Р. В., осуществляющий содержание трассы от Аяна до Нелькана, гарантировал беспрепятственное прохождение грузового транспорта по данному маршруту. Механизаторы Кирилл Корякин и Алексей Бельских были привлечены к работам на наиболее трудном участке дороги — перевале Джугджур, где они обеспечили создание условий для проезда транспортных средств. ММУП «Коммунальник» продлило срок работы парома, организовав переправу грузовых автомобилей через реку Мая.

«От себя лично и от администрации Аяно-Майского муниципального района выражаю искреннюю благодарность руководству ММУП “Коммунальник” в лице Губа Андрея Михайловича и Середа Ольги Николаевны, отважному коллективу парома СПЖ — Маслову Андрею Владимировичу, Пилипенко Александру Филипповичу, Панченко Николаю Станиславовичу и Военкову Павлу Анатольевичу, Индивидуальному предпринимателю Тыщенко Роману Владимировичу, мужественным механизаторам Корякину Кириллу Алексеевичу и Бельских Алексею Сергеевичу, решительным водителям Сергею Васильевичу и Александру Сергеевичу Сажиным за слаженную работу, проявленную ответственность и своевременную доставку строительных материалов», — написал Сергей Альбертовский.