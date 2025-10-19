Экс-солистка «Тутси» Крайнова раскрыла, как помогла тренеру из Красноярска

Финалистка шоу «Выживалити» и экс-солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова побывала в Красноярске. Она рассказала krsk.aif.ru, как помогла фитнес-тренеру Татьяне Минжуренко, которая была ее соперницей на шоу.
«Мы общаемся. Она недавно была в Москве, я ей там где-то помогла. Она даже удивилась, говорит: “Думала, ты на отвали ответишь, а ты так включилась”. Я не могу сказать, что мы суперподружки, но отношения хорошие. А на проекте… Ну, давайте будем честны, Танюха — сильная девчонка. Среди девочек она была моим главным соперником, поэтому на проекте была задача ее убрать», — поделилась Анастасия Крайнова.
Напомним, певица была «кротом» в шоу «Выживалити» и выиграла миллион рублей. Красноярка Татьяна Минжуренко также известна по участию в шоу «Выжить в Дубае» и «Гладиаторы».
В эксклюзивном интервью krsk.aif.ru Анастасия Крайнова рассказала, как справлялась с негативом и какие испытания в «Выживалити. Змееловы» были самыми лютыми.