Экс-солистка «Тутси» Крайнова раскрыла, как помогла тренеру из Красноярска

«Мы общаемся. Она недавно была в Москве, я ей там где-то помогла. Она даже удивилась, говорит: “Думала, ты на отвали ответишь, а ты так включилась”. Я не могу сказать, что мы суперподружки, но отношения хорошие. А на проекте… Ну, давайте будем честны, Танюха — сильная девчонка. Среди девочек она была моим главным соперником, поэтому на проекте была задача ее убрать», — поделилась Анастасия Крайнова.