В Казахстане развивается сеть сельских пожарных постов

Безопасность — не только в городах, передает DKNews.kz.

В рамках ведомственной инициативы «Ауыл құтқарушылары» создаются современные добровольные пожарные посты в сельской местности.

Там, где раньше помощь могла идти часами, теперь дежурят профессиональные спасатели с техникой и связью.

Новые посты открылись уже в сотни сёлах. Каждый из них — гарантия того, что помощь приедет вовремя.

Сегодня по стране функционируют 440 пожарных подразделений, и это число растёт.

Новые объекты строятся быстро и экономно. Так, пожарные части и спасательные станции в Астане и Атырау были возведены всего за три месяца.