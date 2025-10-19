В Казахстане развивается сеть сельских пожарных постов

В рамках ведомственной инициативы «Ауыл құтқарушылары» создаются современные добровольные пожарные посты в сельской местности.
Там, где раньше помощь могла идти часами, теперь дежурят профессиональные спасатели с техникой и связью.
Новые посты открылись уже в сотни сёлах. Каждый из них — гарантия того, что помощь приедет вовремя.
Сегодня по стране функционируют 440 пожарных подразделений, и это число растёт.
Новые объекты строятся быстро и экономно. Так, пожарные части и спасательные станции в Астане и Атырау были возведены всего за три месяца.