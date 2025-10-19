Казахстанское кино в Бангкоке: «Ұлы дала таңы» открыло миру дух Великой степи

Представители международной организации ЭСКАТО ООН высоко оценили фильм, отметив, что «история хана Касыма позволяет увидеть не только прошлое Казахстана, но и вечные ценности, которые и сегодня формируют его государственность — целостность, стойкость и доверие». По их словам, режиссёру удалось передать дух эпохи, величие кочевой цивилизации и богатство казахской культуры. Особое восхищение гостей вызвали масштабные батальные сцены, завораживающие пейзажи, аутентичные костюмы и музыка, погружающая зрителя в атмосферу Великой степи.