Казахстанское кино в Бангкоке: «Ұлы дала таңы» открыло миру дух Великой степи

Показ состоялся в кинотеатре «Century The Movie Plaza» и собрал представителей дипломатического корпуса, Министерства иностранных дел Таиланда, международных организаций, творческой и академической общественности, тайского бизнеса, а также друзей и партнёров Посольства. Атмосфера вечера отличалась теплотой и искренним интересом к казахстанскому кино и судьбоносным историческим фактам страны.
Выступая с приветственным словом, Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан отметил, что культурное сотрудничество является неотъемлемой частью укрепления взаимопонимания между народами и способствует развитию всестороннего партнёрства между Казахстаном и Таиландом.
«Кинематограф занимает особое место в культурной дипломатии. Через искусство кино мы открываем миру историю, традиции и духовные ценности Казахстана, показывая красоту нашей земли и силу национального характера», — подчеркнул Посол.
Представители международной организации ЭСКАТО ООН высоко оценили фильм, отметив, что «история хана Касыма позволяет увидеть не только прошлое Казахстана, но и вечные ценности, которые и сегодня формируют его государственность — целостность, стойкость и доверие». По их словам, режиссёру удалось передать дух эпохи, величие кочевой цивилизации и богатство казахской культуры. Особое восхищение гостей вызвали масштабные батальные сцены, завораживающие пейзажи, аутентичные костюмы и музыка, погружающая зрителя в атмосферу Великой степи.
Показ патриотического фильма «Рассвет Великой степи» стал ярким событием культурной жизни Бангкока и ещё одним шагом на пути укрепления взаимопонимания и многопланового сотрудничества между Казахстаном и Таиландом.
Фильм «Рассвет Великой степи» повествует о правлении хана Касыма, сына хана Жанибека — одного из основателей Казахского ханства. События разворачиваются в