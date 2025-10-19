В Гузерипле, а также горных курортах Адыгеи и Кубани в воскресный выходной ожидается дождливая погода с туманами и «температурными качелями»

В Лаго-Наки — аналогичная погода. Ночная температура не превысит 4 тепла, днем на термометрах — до +7°С при юго-западном ветре 4−14 м/с.
В Майкопе сегодня — пасмурно, при этом в ночные часы будет наблюдаться туман, в течение суток прогнозируют дождь. Температура воздуха ночью — 10 тепла, днем — до +15°С. Ветер будет переменных направлений, слабый.
В районе Даховской ожидается облачная погода и кратковременные дожди, в ночные часы — туман. Ночью на термометрах — 8 тепла, в дневное время — до +15°С. Ветер будет северо-западный 2−5 м/с.
В Апшеронском районе в Мезмае и Гуамке — пасмурно и дождливо. Температура воздуха ночью — 9−10°С тепла, днем — до +14…+15°С при западном, юго-западном ветре 1−6 м/с.