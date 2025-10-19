В России предложили дать работающим отцам пять дополнительных выходных в год: подробнее

С инициативой предоставить работающим отцам, усыновителям и опекунам детей до 14 лет пять дополнительных оплачиваемых выходных дней в год выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующее обращение направлено министру труда Антону Котякову, документ имеется в распоряжении РИА Новости.