В России предложили дать работающим отцам пять дополнительных выходных в год: подробнее

С инициативой предоставить работающим отцам, усыновителям и опекунам детей до 14 лет пять дополнительных оплачиваемых выходных дней в год выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующее обращение направлено министру труда Антону Котякову, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается, участие отца в воспитании — ключевой фактор развития гармоничной личности, патриота и ответственного члена общества.
«Однако современные трудовые реалии зачастую ограничивают возможности отцов в полноценном участии в повседневных делах детей… Сложившаяся ситуация создает дисбаланс в распределении семейных обязанностей и не в полной мере соответствует принципам укрепления семейных скреп», — следует из текста сообщения.
Как считает депутат, это предложение станет важной практической мерой поддержки для российских семей.
Ранее глава партии СРЗП Сергей Миронов сообщил, что закон о досрочной пенсии для многодетных отцов могут принять в скором времени.