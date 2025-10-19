Новосибирские ученые из НИИТПМ создали программу для диагностики диабета

Как сообщила доктор медицинских наук Алла Овсянникова, данная программа даст возможность докторам в течение нескольких минут оценивать вероятность различных типов диабета в процентном соотношении.
«Мы спроектировали онлайн-калькулятор, который будет доступен эндокринологам непосредственно во время приема пациентов. Он учитывает такие простые параметры, как возраст, пол, концентрация глюкозы, уровень гликированного гемоглобина, наследственная предрасположенность и ряд других показателей», — пояснила она ТАСС.
По ее словам, калькулятор анализирует введенные данные и рассчитывает процентную вероятность каждого из типов диабета. Использовать программу можно будет как на компьютере, так и на мобильных устройствах.
Этот онлайн-инструмент базируется на обширной медицинской базе данных. На основе статистического анализа ключевых факторов, указывающих на различные формы диабета, программисты разработали приложение. Планируется получение патента на эту разработку в 2026 году, после чего калькулятор будет внедрен в практику медицинских учреждений.
НИИТПМ является подразделением Федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики СО РАН. Институт занимается разработкой и внедрением инновационных методов диагностики и лечения внутренних болезней.