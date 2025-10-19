Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские ученые из НИИТПМ создали программу для диагностики диабета

Врачи-исследователи из Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины разработали онлайн-инструмент, позволяющий быстро определять тип сахарного диабета у молодых пациентов.

Как сообщила доктор медицинских наук Алла Овсянникова, данная программа даст возможность докторам в течение нескольких минут оценивать вероятность различных типов диабета в процентном соотношении.

«Мы спроектировали онлайн-калькулятор, который будет доступен эндокринологам непосредственно во время приема пациентов. Он учитывает такие простые параметры, как возраст, пол, концентрация глюкозы, уровень гликированного гемоглобина, наследственная предрасположенность и ряд других показателей», — пояснила она ТАСС.

По ее словам, калькулятор анализирует введенные данные и рассчитывает процентную вероятность каждого из типов диабета. Использовать программу можно будет как на компьютере, так и на мобильных устройствах.

Этот онлайн-инструмент базируется на обширной медицинской базе данных. На основе статистического анализа ключевых факторов, указывающих на различные формы диабета, программисты разработали приложение. Планируется получение патента на эту разработку в 2026 году, после чего калькулятор будет внедрен в практику медицинских учреждений.

НИИТПМ является подразделением Федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики СО РАН. Институт занимается разработкой и внедрением инновационных методов диагностики и лечения внутренних болезней.