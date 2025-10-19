Россиянам рассказали о лекарствах, за прием которых лишат прав: каким может быть список

Россияне вскоре могут столкнуться с изменениями в области вождения. В Госдуме предложили ввести перечень лекарств, прием которых станет основанием для лишения прав. Водительские удостоверения, согласно инициативе, будут изымать в случае обнаружения в крови следов употребления препаратов, затрудняющих концентрацию внимания. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Леонов, цитирует РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что проект уже приняли в первом чтении. Изменения могут быть внесены в статью 27.12.1 и примечание к статье 12.8 КоАП России. Нарушителям, помимо отъёма прав, грозит штраф в размере 45 тысяч рублей.
Сергей Леонов пояснил, что среди лекарств, которые окажутся в стоп-списке, числятся снотворные и седативные средства. Депутат добавил, что для выписки штрафа у водителя должны подтвердиться признаки опьянения, возникшие при приеме указанных медикаментов.
«Согласно документу, перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство РФ. В первую очередь, сюда могут войти именно те препараты, которые затрудняют концентрацию внимания человека», — рассказал Сергей Леонов.
Парламентарий сообщил, что такие лекарства предложено маркировать специальным обозначением «противопоказано при вождении». В этом случае люди будут знать, что препарат нельзя принимать, если необходимо сесть за руль, подытожил депутат.
В ГД также предложили установить зарплату учителей на уровне 2,5 МРОТ. Если закон примут, с 2027 года педагоги смогут получать не менее 57 тысяч рублей в месяц. Так система оплаты труда станет прозрачной и справедливой.
Депутаты также намерены бороться с высокой ставкой по семейной ипотеке. В Госдуме заявили о необходимости дальнейшего снижения процентных ключевых значений. Предложено установить ставку на уровне 3% для семей с двумя детьми и 2% для тех, у кого их трое. Кроме того, поступила инициатива выдавать семьям, где родителям меньше 35 лет, беспроцентные ссуды на приобретение жилья. Это позволит сделать недвижимость более доступной.