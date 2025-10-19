Россиянам рассказали о лекарствах, за прием которых лишат прав: каким может быть список

Депутаты также намерены бороться с высокой ставкой по семейной ипотеке. В Госдуме заявили о необходимости дальнейшего снижения процентных ключевых значений. Предложено установить ставку на уровне 3% для семей с двумя детьми и 2% для тех, у кого их трое. Кроме того, поступила инициатива выдавать семьям, где родителям меньше 35 лет, беспроцентные ссуды на приобретение жилья. Это позволит сделать недвижимость более доступной.