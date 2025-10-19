Билеты в Сибирские владения Деда Мороза в Большеречье подорожали в 2,5 раза

Цены на посещение новогодних представлений в Сибирских владениях Деда Мороза в селе Большеречье (Омская область) выросли более чем в два раза. Согласно информации с официальной страницы проекта, стоимость взрослого билета в этом сезоне составит 2000 рублей против 800 рублей в прошлом году.
Детский билет для ребят до 16 лет теперь обойдется в 1500 рублей (ранее — 700 рублей), а для малышей до 3 лет — в 150 рублей.
Театрализованные новогодние спектакли пройдут с 15 декабря 2025 года по 25 января 2026 года. Организаторы уже открыли предварительную запись: посещение возможно только по бронированию, свободный вход не предусмотрен.
«Не упустите возможность подарить себе и своим близким незабываемые моменты! Забронируйте удобное время и дату, чтобы попасть в сказку», — приглашают организаторы на своей официальной странице.
Ранее мы писали, что омских школьников проинформировали о расписании предстоящих экзаменов в 2026 году.