Билеты в Сибирские владения Деда Мороза в Большеречье подорожали в 2,5 раза

Взрослый билет теперь на новогоднее мероприятие стоит 2000 рублей.

Цены на посещение новогодних представлений в Сибирских владениях Деда Мороза в селе Большеречье (Омская область) выросли более чем в два раза. Согласно информации с официальной страницы проекта, стоимость взрослого билета в этом сезоне составит 2000 рублей против 800 рублей в прошлом году.

Детский билет для ребят до 16 лет теперь обойдется в 1500 рублей (ранее — 700 рублей), а для малышей до 3 лет — в 150 рублей.

Театрализованные новогодние спектакли пройдут с 15 декабря 2025 года по 25 января 2026 года. Организаторы уже открыли предварительную запись: посещение возможно только по бронированию, свободный вход не предусмотрен.

«Не упустите возможность подарить себе и своим близким незабываемые моменты! Забронируйте удобное время и дату, чтобы попасть в сказку», — приглашают организаторы на своей официальной странице.

Ранее мы писали, что омских школьников проинформировали о расписании предстоящих экзаменов в 2026 году.