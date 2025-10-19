Билеты в Сибирские владения Деда Мороза в Большеречье подорожали в 2,5 раза

Цены на посещение новогодних представлений в Сибирских владениях Деда Мороза в селе Большеречье (Омская область) выросли более чем в два раза. Согласно информации с официальной страницы проекта, стоимость взрослого билета в этом сезоне составит 2000 рублей против 800 рублей в прошлом году.