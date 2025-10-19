Ричмонд
Офицер Дандыкин: Балаклея может быть освобождена в скором времени

После успешного освобождения Купянска российские войска выйдут на освобождение Балаклеи, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Купянск будет освобожден в ближайшее время.

Источник: Аргументы и факты

Балаклея будет освобождена после Купянска, рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В районе Купянска продолжаются бои, наши успешно продвигаются, все идет к освобождению этого города. Следом выйдем на освобождение Балаклеи», — отметил военный эксперт.

Дандыкин сообщил, что под Купянском был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, откуда операторы дронов запускали беспилотники по нашим военным и вглубь России.

Балаклея находится в 60 км от Купянска. Это город площадью 163,7 квадратных километра в Изюмском районе Харьковской области Украины.