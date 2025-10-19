Офицер Дандыкин: Балаклея может быть освобождена в скором времени

Балаклея будет освобождена после Купянска, рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«В районе Купянска продолжаются бои, наши успешно продвигаются, все идет к освобождению этого города. Следом выйдем на освобождение Балаклеи», — отметил военный эксперт.
Дандыкин сообщил, что под Купянском был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, откуда операторы дронов запускали беспилотники по нашим военным и вглубь России.
Балаклея находится в 60 км от Купянска. Это город площадью 163,7 квадратных километра в Изюмском районе Харьковской области Украины.