Более 200 человек участвовали в осеннем Дне беременных в Иркутске

В Иркутске состоялось масштабное мероприятие в рамках всероссийского Дня беременных, собравшее более 200 участников. Инициатива проводится по поручению Президента России Владимира Путина дважды в год — весной и осенью. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Комплексная поддержка будущих мам стала центральной темой мероприятия. В программе были представлены обучающие семинары, практические мастер-классы и индивидуальные консультации от ведущих специалистов Приангарья. Врачи, психологи и специалисты по развитию детей поделились с участницами актуальными знаниями и практическими советами. Особое внимание было уделено вопросам психологической поддержки и подготовки к рождению ребенка.
Маргарита Цыганова, министр по молодежной политике Иркутской области, отметила важность подобных инициатив: «Поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Мы стремимся создать условия, при которых каждая молодая семья чувствует себя защищенной и знает, куда обратиться за помощью».
Напомним, прогулка с собакой на детской площадке может обернуться серьезным штрафом, даже если питомец находится на поводке и в наморднике. Как пояснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью NEWS.ru, такой запрет действует на федеральном уровне и связан с требованиями гигиены и безопасности детей.