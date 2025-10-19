Более 200 человек участвовали в осеннем Дне беременных в Иркутске

Напомним, прогулка с собакой на детской площадке может обернуться серьезным штрафом, даже если питомец находится на поводке и в наморднике. Как пояснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью NEWS.ru, такой запрет действует на федеральном уровне и связан с требованиями гигиены и безопасности детей.