Виртуальные стрельбища заменят уроки физкультуры в новосибирских школах

В школах страны могут появиться факультативные занятия по фиджитал-спорту.

Источник: Om1 Новосибирск

Минпросвещения РФ готовит корректировки в модули урока физкультуры, включая возможное введение фиджитал-спорта, сообщает автор Юлия Данилова.

Инициатива следует за предложением министра спорта Михаила Дегтярёва включить новые дисциплины в школьную программу, при этом проект вариативного модуля уже разрабатывает Всероссийская федерация фиджитал-спорта.

Среди официальных дисциплин фиджитал-спорта, указанных на сайте ВФФС, — двоеборье-единоборство и тактическая стрельба на виртуальной и реальной аренах.

К концу года в Новосибирской области планируется создать первый фиджитал-центр в Краснообске, включающий киберспортивную зону и открытые площадки.

Параллельно в регионе закупается оборудование для уроков ОБЗР, включая макеты оружия и тренажёры для отработки навыков, что указывает на комплексный подход к обновлению образовательных программ.