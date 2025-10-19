Виртуальные стрельбища заменят уроки физкультуры в новосибирских школах

Минпросвещения РФ готовит корректировки в модули урока физкультуры, включая возможное введение фиджитал-спорта, сообщает автор Юлия Данилова.
Инициатива следует за предложением министра спорта Михаила Дегтярёва включить новые дисциплины в школьную программу, при этом проект вариативного модуля уже разрабатывает Всероссийская федерация фиджитал-спорта.
Среди официальных дисциплин фиджитал-спорта, указанных на сайте ВФФС, — двоеборье-единоборство и тактическая стрельба на виртуальной и реальной аренах.
К концу года в Новосибирской области планируется создать первый фиджитал-центр в Краснообске, включающий киберспортивную зону и открытые площадки.
Параллельно в регионе закупается оборудование для уроков ОБЗР, включая макеты оружия и тренажёры для отработки навыков, что указывает на комплексный подход к обновлению образовательных программ.