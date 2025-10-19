Ричмонд
Над Ростовской областью силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника

В донском регионе были перехвачены и уничтожены четыре украинских дрона.

Источник: Комсомольская правда

В субботу 18 октября в Ростовской области были сбиты украинские БПЛА. Об этом сообщает в телеграм-канале минобороны России.

Воздушная атака произошла ночью — в период с 21 до 23 часов. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре вражеских дрона над Ростовской областью.

Накануне в донском регионе была объявлена беспилотная опасность. Об этом жителей предупредили по СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В них рекомендовалось покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и держаться подальше от окон.

Всего во время ночной атаки силы ПВО сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Курской области, четыре — над Брянской, по два — над Белгородской и Волгоградской, один — над Тульской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В ночь на 18 октября над Ростовской областью был сбит один БПЛА.

В ночь на субботу над Боковским районом силами ПВО был уничтожен беспилотник (подробнее).

