Над Ростовской областью силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника

В субботу 18 октября в Ростовской области были сбиты украинские БПЛА. Об этом сообщает в телеграм-канале минобороны России.
Воздушная атака произошла ночью — в период с 21 до 23 часов. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре вражеских дрона над Ростовской областью.
Накануне в донском регионе была объявлена беспилотная опасность. Об этом жителей предупредили по СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В них рекомендовалось покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и держаться подальше от окон.
Всего во время ночной атаки силы ПВО сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Курской области, четыре — над Брянской, по два — над Белгородской и Волгоградской, один — над Тульской.
