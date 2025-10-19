Стало известно, грозит ли Новосибирску новый вирус Коксаки

В случае появления симптомов, таких как высокая температура, слабость, головная боль, сыпь на коже (особенно на руках, ногах, во рту), необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Своевременная диагностика и лечение помогут избежать осложнений и распространения возможной инфекции. В настоящее время, медицинские учреждения города готовы к приему пациентов с подозрением на вирус Коксаки и обеспечены необходимыми медикаментами.