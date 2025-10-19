Стало известно, грозит ли Новосибирску новый вирус Коксаки

В связи с участившимися случаями заболеваний, схожих по симптоматике с данным вирусом, в соседних регионах, специалисты Роспотребнадзора усилили контроль и мониторинг эпидемиологической обстановки в городе и области.
Пока официального подтверждения наличия нового штамма вируса Коксаки в Новосибирске нет. Однако, врачи рекомендуют соблюдать повышенные меры предосторожности: тщательное мытье рук, особенно после посещения общественных мест, использование антисептиков, избегание контактов с людьми, имеющими признаки респираторных заболеваний или кожные высыпания, характерные для вирусных инфекций.
В случае появления симптомов, таких как высокая температура, слабость, головная боль, сыпь на коже (особенно на руках, ногах, во рту), необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Своевременная диагностика и лечение помогут избежать осложнений и распространения возможной инфекции. В настоящее время, медицинские учреждения города готовы к приему пациентов с подозрением на вирус Коксаки и обеспечены необходимыми медикаментами.