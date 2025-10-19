Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дандыкин: ВС РФ формируют котел вокруг Красноармейска и Димитрова

Российские войска формируют котел вокруг городов Красноармейск и Димитров, отрезая пути снабжения и отступления для ВСУ, отметил офицер Дандыкин. Он подчеркнул, что эта операция является предтечей полного освобождения ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные берут в котел Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Красноармейск (Покровск) — это один из важнейших городов, формирующих агломерацию вместе с Димитровым (Мирноград). Оба города являются достаточно крупными по меркам ДНР. Сейчас там идут бои, шаг за шагом освобождаются вокруг населенные пункты. Формируется котел, перекрывается пути поставок ВСУ продовольствия и припасов и возможность отступления. Военное руководство уже должно понимать, что если сейчас они оттуда не уведут подразделения, то это будет для них очень большой катастрофой», — отметил военный эксперт.

Он объяснил, что на этом участке формируется оперативное окружение и идет огневое взаимодействие.

«Мы бьём и дронами, и артиллерией. И я думаю, что это предтеча полного освобождения Донецкой Народной Республики», — добавил Дандыкин.

Ранее военные Telegram-каналы сообщили, что российские бойцы взяли под контроль железнодорожный вокзал в Красноармейске, район локомотивного депо и ряд административных зданий на улице Шмидта. Также под контроль российских войск перешла железнодорожная развязка к западу от Красноармейска.