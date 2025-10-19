Дандыкин: ВС РФ формируют котел вокруг Красноармейска и Димитрова

«Красноармейск (Покровск) — это один из важнейших городов, формирующих агломерацию вместе с Димитровым (Мирноград). Оба города являются достаточно крупными по меркам ДНР. Сейчас там идут бои, шаг за шагом освобождаются вокруг населенные пункты. Формируется котел, перекрывается пути поставок ВСУ продовольствия и припасов и возможность отступления. Военное руководство уже должно понимать, что если сейчас они оттуда не уведут подразделения, то это будет для них очень большой катастрофой», — отметил военный эксперт.