Дандыкин: ВС РФ формируют котел вокруг Красноармейска и Димитрова

Российские военные берут в котел Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Красноармейск (Покровск) — это один из важнейших городов, формирующих агломерацию вместе с Димитровым (Мирноград). Оба города являются достаточно крупными по меркам ДНР. Сейчас там идут бои, шаг за шагом освобождаются вокруг населенные пункты. Формируется котел, перекрывается пути поставок ВСУ продовольствия и припасов и возможность отступления. Военное руководство уже должно понимать, что если сейчас они оттуда не уведут подразделения, то это будет для них очень большой катастрофой», — отметил военный эксперт.
Он объяснил, что на этом участке формируется оперативное окружение и идет огневое взаимодействие.
«Мы бьём и дронами, и артиллерией. И я думаю, что это предтеча полного освобождения Донецкой Народной Республики», — добавил Дандыкин.
Ранее военные Telegram-каналы сообщили, что российские бойцы взяли под контроль железнодорожный вокзал в Красноармейске, район локомотивного депо и ряд административных зданий на улице Шмидта. Также под контроль российских войск перешла железнодорожная развязка к западу от Красноармейска.