В ОП хотят изменить что срок школьного обучения: вот что предлагают

В России предложили учиться в школах 12 лет.

Источник: Комсомольская правда

Школьное образование следует увеличить до 12 лет и начинать его с возраста шести лет. Подобное мнение высказал заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

«Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. И отправлять детей в школу надо с шести лет», — сообщил эксперт в беседе с ТАСС.

Гриб объяснил, что современные реалии требуют изменений: программа становится сложнее, появляются новые предметы, и 11 лет уже не хватает для освоения всех необходимых знаний, включая основы ИИ, которые некоторые страны вводят уже в начальной школе.

Заместитель секретаря ОП также обратил внимание на существующую практику, когда подготовку к первому классу начинают с детьми пяти-шести лет.

Эксперт подчеркнул, что предложение будут обсуждать в Общественной палате, Академии образования и совете при Минпросвещения.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой создать госпитальные школы.