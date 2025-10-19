Ричмонд
Власти подтвердили работу ПВО в Ростовской области

Ночью подразделения ПВО отразили воздушную атаку противника на территории северных районов Ростовской области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в результате операции были перехвачены и уничтожены беспилотники в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах.

