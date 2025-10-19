Власти подтвердили работу ПВО в Ростовской области

Ночью подразделения ПВО отразили воздушную атаку противника на территории северных районов Ростовской области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в результате операции были перехвачены и уничтожены беспилотники в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах.
Читать далее.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше