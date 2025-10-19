Пять рейсов на прилет и вылет опаздывают в аэропорту Челябинска

Пять рейсов на прилет и вылет опаздывают в международном аэропорту Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Это следует из данных на онлайн-табло.
Самая масштабная задержка у парного рейса Баку — Челябинск: самолет авиакомпании «ИрАэро» должен был приземлиться в южноуральской столице в 17:20 18 октября, сейчас его ждут в 10:30 19-го; вылет в столицу Азербайджана планировался в 19:00 в субботу, сейчас — 11:40 в воскресенье.
На вылет также задерживаются рейсы 5H 816 в Сочи (по расписанию отправление в 06:35, расчетное время — 07:50, авиакомпания Smartavia) и WZ 4703 в Минск (08:15 и 19:50 соответственно, авиакомпания Red Wings).
С прилетом сегодня опаздывает также обратный рейс WZ 4704 из столицы Беларуси: его ждали в 07:15, будет в 18:55.
По информации Росавиации, 19 октября для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Калуги (Грабцево), Волгограда, Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч), Оренбурга и Уфы. Позже ограничения сняты в Калуге и Волгограде.