Пять рейсов на прилет и вылет опаздывают в аэропорту Челябинска

Самая масштабная задержка у парного рейса Баку — Челябинск: самолет авиакомпании «ИрАэро» должен был приземлиться в южноуральской столице в 17:20 18 октября, сейчас его ждут в 10:30 19-го; вылет в столицу Азербайджана планировался в 19:00 в субботу, сейчас — 11:40 в воскресенье.