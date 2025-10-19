Митрополит Никодим выразил соболезнования после пожара в Новосибирске

Напомним, ЧП произошло 18 октября в трехэтажном бараке по адресу 2-й переулок Римского-Корсакова, 8. По данным прокуратуры Новосибирской области, в результате пожара погибли четыре человека: три женщины 1946, 1959, 1979 годов рождения и мужчина 1941 года рождения. Еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.