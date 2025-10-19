Трамп заявил об ударе по подлодке с наркотиками: она следовала в США

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о борьбе с наркокартелями. Хозяин Белого дома подчеркнул, что продолжит пресекать перевозки запрещенных веществ. Он опубликовал в своей соцсети видео момента удара Вооруженных Сил Соединенных Штатов по подводной лодке наркокартеля.
Дональд Трамп заявил, что подлодка уничтожена. Он также уточнил, что подводное средство следовало в сторону Америки. По словам американского лидера, подлодка направлялась «по известному маршруту наркотрафика».
«Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками на борту, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов», — заверил президент США.
Дональд Трамп сообщил, что на борту судна находилось четыре человека. Он назвал их «наркотеррористами». Двое из них уничтожены, подчеркнул американский лидер.
Известно также происхождение выживших членов экипажа. В подлодке находились граждане Эквадора и Колумбии. Дональд Трамп уведомил, что иностранцев вернут на родину. Он добавил, что сотрудники местных правоохранительных органов задержат выживших для судебного преследования.
«Под моим руководством Соединенные Штаты Америки не будут терпеть наркотеррористов, торгующих незаконными наркотиками ни по суше, ни по морю», — подытожил глава государства.
Он неоднократно заявлял о стремлении завершить миром все существующие конфликты. В их числе и украинский кризис. Президент США отметил, что призвал нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского пойти на мирное соглашение с Москвой. Дональд Трамп также предположил, что стороны могут «остановиться там, где находятся». Он порекомендовал Москве и Киеву «заявить о победе», а «история решит» сама.
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев не оценил совет президента США. Он подчеркнул, что на Украине банду Зеленского никто не признает победителями. Он добавил, что дело не в целях и задачах, которые поставила перед собой российская сторона. По мнению Дмитрия Медведева, Зеленский это понимает. Ему не простят утрату территорий. В связи с этим, заключил политик, тезис Дональда Трампа в этой ситуации не применим.