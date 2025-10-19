Трамп заявил об ударе по подлодке с наркотиками: она следовала в США

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев не оценил совет президента США. Он подчеркнул, что на Украине банду Зеленского никто не признает победителями. Он добавил, что дело не в целях и задачах, которые поставила перед собой российская сторона. По мнению Дмитрия Медведева, Зеленский это понимает. Ему не простят утрату территорий. В связи с этим, заключил политик, тезис Дональда Трампа в этой ситуации не применим.