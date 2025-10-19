Ричмонд
Названо место на СВО, где скопилось больше всего наемников

Днепропетровская область Украины играет центральную роль в размещении и переброске иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

