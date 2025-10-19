В Ростовской области из-за обломков сбитого дрона загорелся камыш

Во время ночной атаки вражеских беспилотников в донском селе случился ландшафтный пожар.
В субботу, 18 октября, в четырех районах Ростовской области были сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
— Ночью силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах, — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что люди не пострадали, однако из-за упавших обломков загорелся камыш за селом Кутейниково в Чертковском районе. Пламя оперативно потушили сотрудники МЧС.
Всего во время ночной атаки — с 21 до 23 часов силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа: семь — над Курской областью, четыре — над Брянской, по два — над Белгородской и Волгоградской, один — над Тульской.
