Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области из-за обломков сбитого дрона загорелся камыш

Во время ночной атаки вражеских беспилотников в донском селе случился ландшафтный пожар.

Источник: Комсомольская правда

Во время ночной атаки вражеских беспилотников в донском селе случился ландшафтный пожар.

В субботу, 18 октября, в четырех районах Ростовской области были сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

— Ночью силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что люди не пострадали, однако из-за упавших обломков загорелся камыш за селом Кутейниково в Чертковском районе. Пламя оперативно потушили сотрудники МЧС.

Всего во время ночной атаки — с 21 до 23 часов силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа: семь — над Курской областью, четыре — над Брянской, по два — над Белгородской и Волгоградской, один — над Тульской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Над Ростовской областью силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника.

В донском регионе были перехвачены и уничтожены четыре украинских дрона (подробнее).

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше