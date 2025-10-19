Губернатор Самарской области сообщил об атаке ВСУ

Украина атаковала Самарскую область с помощью БПЛА. На месте работают ПВО и оперативные службы.
Жителей предупреждают о введении временных ограничений в действии мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Читать далее.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше